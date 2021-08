La récolte des lentilles en souffrance en Haute-Loire

À Siaugues-Sainte-Marie (Haute-Loire), il fait 39 degrés en plein soleil et huit hectares de lentilles à moissonner patiemment. Avec plus de deux semaines de retard, Élie Bérard va multiplier les allers-retours pour récolter les graines à moins de trois centimètres du sol. Aujourd'hui, moins de 10% des champs de lentilles ont vu débuter les moissons. Cette année encore, les agriculteurs s'attendent à des rendements très moyens. "Elles ont trop souffert par la pluie. Elles n'ont pas eu assez de chaleur", explique Élie Bérard. Producteur de lentilles, Franck Rocher, lui aussi, connaît parfaitement cette légumineuse fragile et le bon moment pour la récolter. Si le département de la Haute-Loire compte actuellement près de 600 producteurs, c'est deux fois moins qu'il y a 20 ans. Et dans cette entreprise, la baisse des rendements depuis dix ans inquiète. On en a recueilli 1 000 tonnes l'an passé, soit trois fois moins que le besoin nécessaire pour fournir notamment la grande distribution dans le pays.