La récolte des melons de Lectoure commence

À Lectoure (Gers), la récolte des melons a débuté. La cueillette se fait en famille, avec un savoir-faire et un œil expert. Dans cette commune, on cultive des melons depuis les années 60 et les producteurs en connaissent le secret. Ce fruit d'été se mange de l'apéro au dessert. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 08/07/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 8 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.