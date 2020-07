La récolte des mirabelles a commencé en Lorraine

La récolte des mirabelles a débuté en Lorraine. Avec leur couleur jaune vif, elles égayent les vergers lorrains avec dix jours d'avance cette année. Sur le terrain, les cueilleurs s'activent. Les mirabelles ont eu beaucoup de soleil au printemps et suffisamment d'eau tout au long de l'année. Bertrand Perrin a le sourire quand il parle de ces fruits d'or. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 27 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.