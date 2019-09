La récolte des noisettes bat son plein en Corse

En Corse, l'heure est à la récolte des noisettes. Le fruit jonche de nombreux sous-bois des contreforts de la Plaine orientale. Genoux à terre et dos courbé, les habitants partent à sa cueillette. Autour du village de Venzolasca, la récolte se fait de manière traditionnelle et s'étale sur une durée d'un mois. Grâce à cette formule bio, les noisettes de la région ont une saveur particulière. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 16/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 16 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.