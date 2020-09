La récolte des noix commence dans le Lot

Dans les vergers du Lot, les arbres vibrent et les coques rebondissent au sol. Ce sont les signes qui ne trompent pas pour signaler le démarrage de la récolte des noix du Périgord, fin prêtes pour être mangées. Une fois ramassées, certaines seront vendues fraîches et d'autres seront séchées pour la production d'huile dans un moulin vieux de 150 ans. Ce dernier en produit 13 000 bouteilles chaque année. Une de ses huiles vient d'ailleurs de recevoir l'Appellation d'Origine Protégée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 11/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.