La récolte des olives débute à Maussane-les-Alpilles

C'est la période de la cueillette des olives. Dans un champ d'oliviers à Maussane-les-Alpilles, la récolte se fait à l'aide d'un peigne particulier. L'appareil fait trembler les branches afin de laisser les fruits tomber au sol. Une fois cueillis, ils seront ensuite transportés au moulin coopératif de la ville. Sur place, les olives seront triées, effeuillées et stockées. Elles seront enfin pressées afin de fabriquer la fameuse huile d'olive de la vallée des Baux-de-Provence. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.