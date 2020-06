La récolte des pêches a commencé dans le Gard

Cette année, les pêches et les nectarines arrivent avec une dizaine de jours d'avance. Conséquence d'un hiver doux, la récolte a déjà commencé dans un verger du Gard. Déjà sur les étals, ces produits du terroir font le bonheur des consommateurs. Épargnés par les intempéries, les producteurs du Gard espèrent un bel été pour poursuivre leur cueillette. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 15 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.