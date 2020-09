La récolte des pommes pour fabriquer le cidre débute dans le Calvados

A Cambremer (Calvados), l'incontournable récolte des pommes pour le cidre débute avec une semaine d'avance cette année. Dans une exploitation familiale nichée au cœur du pays d'Auge, on cultive 25 variétés de ce fruit. Mais avant que les pommes soient pressées, elles doivent d'abord être triées pour obtenir du jus de qualité. Dans une ferme de la contrée, 80 000 bouteilles de Cidre AOP sont produites tous les ans. De quoi faire la fierté des producteurs.