La récolte des premiers melons commence dans le Vaucluse

Le melon de Cavaillon se déconfine comme s'il répondait à l'appel de l'ouverture des terrasses des restaurants. Favorisée par des températures exceptionnelles au printemps, la récolte de la variété Arapaho est précoce. À Monteux (Vaucluse), les melons sont mûrs à point et la dégustation est un pur bonheur. Ce fruit de l'été sera bientôt sur les étals des marchés jusqu'en septembre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/06/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.