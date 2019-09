La récolte du houblon bat son plein

A Bailleul, dans le Nord, les houblonniers ont commencé la cueillette. Planté vers la fin du mois de mars 2019, le houblon a atteint les sept mètres trois mois plus tard. La culture de la plante a connu des décennies d'incertitude dans l'Hexagone, notamment à cause de la concurrence étrangère. Mais la demande est repartie à la hausse depuis trois ans. Cela résulterait de l'ouverture des microbrasseries. La récolte, qui est bonne cette année, s'étale sur trois semaines. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.