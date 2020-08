La récolte du jasmin commence dans les Alpes-Maritimes

Le jasmin est une fleur pleine de délicatesse. On l'apprécie surtout pour son doux parfum. De bon matin ce jeudi, la famille Reynaud a commencé à le récolter. Avec les pétales blancs encore mouillés de rosée, il est beaucoup plus frais et plus dense. Pour ces horticulteurs, le jasmin est un patrimoine agricole et horticole de la région. Ils veulent ainsi faire perdurer cette tradition.