La récolte du jasmin commence sur les collines de Grasse

La récolte du jasmin débute au petit matin, quand il ne fait pas encore trop chaud. Une petite fleur fragile qui se cueille depuis toujours à la main. C'est un travail délicat et fastidieux, récompensé par le parfum enivrant qui se dégage des champs de jasmin. "Quand on arrive, ça nous embaume, ça sent très bon. Quand on parle de jasmin, on vient à Grasse. Tant que j'aurai de la force, je continuerai à cueillir cette fleur", se réjouit une cueilleuse. A Grasse, on cultive le jasmin depuis le XVIIe siècle pour la parfumerie. La plante trouve ici le climat et le terroir qui lui convient pour s'épanouir. "Le jasmin aime une chaleur relativement importante et l'humidité. Un air surtout pas sec, et la mer nous amène un petit peu de brise humide", explique Philippe Garnerone, producteur de plantes à parfum. Les fleurs fraîchement cueillies sont transportées tous les jours à l'usine de distillation. Elles seront transformées en absolue, un concentré de jasmin qui entrera dans la composition de grands parfums. "Ça va aller chez du Dior, du Chanel, du Guerlain. C'est une reconnaissance pour notre travail, c'est l'aboutissement de cette cueillette, et on en est fier", confie Philippe.