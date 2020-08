La récolte du miel de l'île d'Ouessant, sanctuaire des abeilles noires bretonnes

L'île d'Ouessant (Finistère) est devenue le sanctuaire des abeilles noires bretonnes. Plus sombres et plus poilues, elles sont uniques au monde. Leur miel exceptionnel s'exporte un peu partout dans le pays ainsi que dans le monde entier. D'ailleurs, c'est la pleine saison de la récolte. Chaque année, les apiculteurs en produisent entre une à deux tonnes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 14 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.