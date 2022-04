La récolte du muguet a déjà commencé

Quand le muguet dégage ce parfum printanier, c’est qu’il est temps de le récolter. Dans les régions nantaises, les cueilleurs s’affairent depuis bientôt une semaine. La récolte est excellente. Elle a pourtant démarré plus tôt que prévue, faute à un hiver un peu trop doux. Le gérant de l’exploitation de muguet à Saint-Philibert-de-Grand-Lieu (Loire-Atlantique), Philippe Naulleau, ne peut compter que sur la moitié de son effectif habituel. "On avait démarré à la campagne un peu plus tôt, les gens avaient prévu certainement aussi de partir en vacances. On a quand même une partie des équipes d’habitués qui ont répondu présent", explique-t-il. Parmi ces derniers, il y a Véronique, avec plus de dix ans d’expérience en cueillette. Un petit nouveau, Bastien, a également répondu à l’appel des clochettes, cette année. Sitôt cueillis, les brins de muguet sont transporté à la ferme. Ils y sont minutieusement triés en fonction de leur qualité. Plus de 600 000 brins de muguet seront rassemblés dans la semaine, avant d’être vendus à vos fleuristes, juste à temps pour le premier mai. TF1 | Reportage T. Copleux, X. Baumel