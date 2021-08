La récolte du raisin de Muscat débute dans l'Hérault

À les voir sur les étals, on aurait bien envie de les picorer. Les premiers raisins de Muscat viennent tout juste d'arriver ce mardi matin et c'est déjà un régal. "Je l'apprécie beaucoup parce qu'il est très parfumé le muscat" ; " Un fruit de saison très agréable à manger" ; "Du point de vue sucre, il est juste parfait". Muscat noir ou blanc sans pépins, de vrais bonbons. La variété coûte 4,90 euros le kilo, un peu plus cher qu'une autre à 3,90 euros le kilo. "Par rapport au Muscat qui demande un peu plus de travail et de goût, il est quand même meilleur", témoigne Mélanie Rocamora, gérante du comptoir des producteurs à Clermont-l'Hérault. Ici, il n'y a pas d'intermédiaire, le producteur n'est que son père. Les raisins ont été ramassés à quelques kilomètres seulement. Cette année, à cause du gel, le raisin a quinze jours de retard. De plus, une partie de la récolte a été perdue. Celle-ci a également diminué à cause des sangliers, des étourneaux ainsi que des aléas climatiques à répétition. Les amateurs pourront se délecter des raisins récoltés dans le vignoble jusqu'en début octobre.