La récolte du sel de Guérande bat son plein

À Guérande (Loire-Atlantique), la récolte du sel a débuté depuis près de deux semaines. Sur son exploitation, Charlotte Le Feuvre ramasse le gros sel avec prudence malgré le fort ensoleillement et un début de récolte précoce. À quelques mètres, Simon Chantonin, lui, s'occupe de la fleur de sel avec des gestes précis. L'an dernier a été une bonne saison pour les paludiers qui ont ramassé 20 000 tonnes de sel. Cet été, la récolte devrait se poursuivre jusqu'en septembre en fonction de la météo. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 11/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 11 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.