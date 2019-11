La reconversion professionnelle, un challenge conséquent

Dans l'Hexagone, une entreprise sur trois est créée par un demandeur d'emploi. Une décision qui passe souvent par une reconversion professionnelle. C'est notamment le cas d'Oliver Bouclet, ancien ingénieur informaticien devenu pâtissier à Calais. Pour maîtriser le métier, il a passé une formation équivalente au CAP pâtissier. Celle-ci a été complétée par des notions de gestion d'entreprise comme la comptabilité et le choix du statut juridique afin de pérenniser le commerce. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 6 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.