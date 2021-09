La Régate historique de Venise, une parade spectaculaire

La fanfare annonce la Régate historique, l'un des événements majeurs de Venise. Habitants et visiteurs ont tous les yeux rivés sur la fête vénitienne. Des dizaines d'embarcations ont coloré le Grand Canal. Leurs passagers ont été richement habillés. Ils entretiennent un souvenir du XVe siècle quand Caterina Cornaro a renoncé à la couronne de Chypre pour la République de Venise. Au cœur de l'attention avant même de parader sur l'eau : le Doge et son épouse. Le costume est soigné. Pourtant, celui qui le porte ne l'avait jamais essayé. "On m'a seulement dit de venir à 13 heures et d'enfiler le costume du Doge. On m'a fait la surprise ", affirme l'élu. Au coup d'envoi de la Régate historique, les premiers bateaux s'élancent dans le bassin de Saint-Marc. Les coups de rame les portent jusqu'à l'emblématique pont du Rialto, juste sous les yeux des Vénitiens. Peu avant 16 heures, il faut libérer la voie pour laisser la place aux experts et aux séries de courses opposant les meilleurs gondoliers.