La région de Loches (1/4) : au fil du marché du village

Loches est une région réputée pour son art de vivre. Le marché est situé en plein centre-ville où les produits de saison envahissent les ruelles deux fois par semaine. Sur les étals, on aperçoit des légumes en abondance et on sent un doux parfum qui nous ouvre l'appétit. Pour les habitants du coin, le marché lochois représente un véritable lieu de vie. Mais à Beaulieu-lès-Loches, les bons vivants ont aussi un autre repaire. Il s'agit du bistrot "L'Estaminet".