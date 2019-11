"La Reine des neiges 2" fait sensation

Les fans l'attendaient avec impatience. Le second volet de "La Reine des neiges" est sorti six ans après le premier film. Et les téléspectateurs n'ont eu que de compliments envers celui-ci. Les deux soeurs, encore plus belles, ainsi que les personnages secondaires ont mûri. Une suite qui promet de rencontrer le même succès que la première édition. D'ailleurs, elle a déjà sa chanson phare, prête à s'imposer dans les bacs à sable. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.