La reine Elizabeth II doit se reposer

Les journaux l'affichent en Une ce mercredi matin. Pas de COP26 pour la reine Elizabeth II, trop fatiguée pour se rendre en Ecosse selon un tabloïd. Un coup de théâtre mardi soir, quelques heures plus tôt, Buckingham avait diffusé des images où l'on voit la reine reprenant du service souriante en robe jaune. On la voit également échanger avec des ambassadeurs en visioconférence depuis son château de Windsor. Mais à 95 ans, elle doit lever le pied. "C'est une dame âgée. Elle a besoin de toute l'aide qu'elle peut avoir", lance une Anglaise. Il y a une semaine, la reine a dû passer une nuit dans un hôpital du centre de Londres. Un séjour qui serait resté confidentiel sans les révélations de la presse. Sur les conseils de ses médecins, la reine suivra donc un agenda allégé. Au début du mois, elle était sur tous les fronts. Quatorze apparitions publiques dont deux remarquées où elle avait utilisé une canne. La question de sa santé s'est posée avec force. Par ailleurs, ses sujets n'oublient pas que la reine a perdu son mari, le prince Philip, il y a à peine six mois.