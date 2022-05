La reine Elizabeth II tout sourire à Windsor

Le visage souriant et le pas assuré, nouvelle apparition publique de la reine Elizabeth II dimanche soir. Aux abords du château de Windsor, un spectacle équestre pour célébrer ses 70 ans de règne. Cinq cent chevaux venus du monde entier, la passion de la reine a paru très enjoué. Une représentation retraçant les grands moments de l'histoire britannique. Parmi les artistes présents, l'acteur Damian Lewis ou encore Tom Cruise. Alors que les apparitions de la souveraine de 96 ans sont devenues rares à cause de son état de santé, cette dernière sortie rassure les Britanniques : "on sait qu'elle a du mal à se déplacer, mais là, elle avait l'air en forme et j'étais très contente de la voir aussi heureuse" ; "je pense que les gens étaient contents qu'elle puisse assister à ce spectacle, à chaque fois qu'on la voit en public, on est soulagé". Les apparitions de la reine sont scrutées, alors que le pays s'apprête à célébrer son jubilé de platine. Les festivités se tiendront du deux au cinq juin. TF1 | Reportage S. Chevallereau, E. Stern