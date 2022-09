La reine est morte, vive le roi Charles III

Il était arrivé prince à Balmoral, et en est reparti roi. Charles III quitte ce vendredi midi le château où sa mère s'est éteinte, avec son épouse Camilia. Direction Londres, en avion, où il doit enregistrer une courte vidéo qui sera diffusée en fin de journée. "La mort de ma mère bien-aimée (...) est un moment de grande tristesse pour moi et pour tous les membres de ma famille. Je sais que sa perte sera profondément ressentie dans tout le pays", a-t-il affirmé dans un communiqué. Ce vendredi matin encore, les sujets de Sa Majesté se rassemblent devant chaque résidence royale, comme à Windsor, où l'on peine encore à réaliser. "C'est un très grand changement pour nous. C'est un peu comme si le pays avait perdu sa mère", rapporte un Britannique. À Londres, malgré les portraits de la reine et les monuments en deuil, la vie continue, même si l'ambiance n'est plus tout à fait la même. En fin de matinée, la garde du roi a quitté le palais de Buckingham pour se préparer à accueillir son nouveau monarque. Samedi, Charles III sera officiellement proclamé roi. TF1 | Reportage L. Zajdela, G. Lecointe, X. Boucher