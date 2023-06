La relève des bergers basques

Dans l'année d'un berger, il est des petits matins plus exaltants que d'autres. A 34 ans, Martin Lebourgeois vit sa deuxième transhumance. Pour lui et son troupeau, le moment de rejoindre les prairies d'estive est venu. Sauf que cette montée à l'estive va s'avérer bien plus délicate qu'espérée. La moitié des 20 km à parcourir sous un rideau de pluie est une sorte de chemin de croix. Mais Martin n'a pas le choix, il est berger sans terre. Dans la vallée, il loue des terres à un fermier et doit les quitter à la fin du printemps. Son seul bien, c'est son troupeau, 250 Manech Tête Noire, une race basque qui, ces 40 dernières années, a perdu 60% de ses effectifs. Si Martin a choisi cette race, c'est pour sa rusticité et sa capacité à transhumer. Mais ce jour-là, après plus de cinq heures à grimper avec un dénivelé de 850 mètres, il faut savoir se faire aider. Il a demandé à Léa de l'accompagner. Elle n'est pas bergère, mais anime une association qui promeut le pastoralisme. Une jeunesse au chevet d'une pratique ancestrale. TF1 | Reportage H. Villatte, J. Rivarin