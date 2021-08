La relocalisation des cycles Mercier dans les Ardennes en péril

Au pied de la friche industrielle, les habitants de Revin ne décolèrent pas. Une nouvelle usine devait redynamiser la région, mais l'Etat vient de se désengager du projet. "C'est vraiment une trahison. Pour une population qui souffre depuis très longtemps, ça suscitait un énorme espoir qu'on a complètement anéanti", clament-ils. Les travaux allaient commencer pour permettre à l'entreprise Mercier de fabriquer ses vélos dans les Ardennes. Une marque française centenaire, sponsor de Poulidor, qui permettait ici la création de 270 emplois. Alors que l'Etat confirmait encore la bonne nouvelle il y a quelques mois, ce revirement est mal vécu par les habitants. Selon nos informations, les pouvoirs publics ont des doutes, après enquête, sur les investisseurs qui semblent ne pas respecter les règles financières et fiscales dans le pays et en Europe. Les commerçants de Revin comptaient pourtant sur ce nouveau projet, comme les demandeurs d'emploi. L'Etat promet de réattribuer les six millions d'euros d'aide prévus pour la création de l'usine dans cette ville où le taux de chômage atteint les 27%.