La renaissance de la chapelle Saint-Yves à Vannes

Des sons, du public et de l'attention, la chapelle Saint-Yves n'en avait pas reçu depuis 30 ans. Ce week-end, c'était une renaissance. Elle était fermée au public depuis 1991 pour des raisons de sécurité. Si elle revit aujourd'hui, c'est grâce à 20 mois de travaux. La toiture a été refaite en intégralité. La conception de l'édifice a été repensée pour répondre aux normes de construction actuelle. Le public est nombreux à découvrir cet endroit en plein centre-ville de Vannes. Des visites sont organisées pour connaître son histoire. Dorénavant, la chapelle aura un tout autre avenir. Le lieu de culte accueillera des classes de chants et de musique, mais aussi des expositions et des concerts. Personne n'est indifférent au concert polyphonique qui s'y joue. Les Vannetais peuvent se réapproprier cette chapelle. Si elle a longtemps été fermée, aujourd'hui, ils ont tous une pensée pour les nombreux artisans qui ont travaillé sans relâche pour redonner à ce lieu toute sa grandeur. TF1 | Reportage M. Monnier, S. Guerche