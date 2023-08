La renaissance de la guinguette

Un air de musique et quelques rires résonnent près de l'Èvre, la rivière qui traverse Montrevault-sur-Èvre (Maine-et-Loire), comme si l'ancien moulin était de nouveau habité. Depuis juin, une guinguette s'est installée tout autour. L'ancien moulin était devenu une propriété privée depuis de nombreuses années. La mairie l'a racheté pour en faire un lieu de vie. La mairie a publié une annonce sur le site de SOS Villages. Elle a trouvé ainsi plusieurs candidats. Charles Debast, un enfant du pays accompagné par une bande de copains, a décidé de relever le défi. "C'est un lieu pour tous et le pari est réussi pour le moment", explique le porteur du projet. Les clients n'ont pas l'air de le contredire : "c'est de tous les âges" ; "ça amène de la vie". C'est un projet qui a du sens, car il permet non seulement aux habitants de redécouvrir leur rivière, mais il emploie aussi des jeunes de la commune. La guinguette animera les soirées d'été de Montrevault-sur-Èvre jusqu'en septembre. Si le succès est au rendez-vous, elle pourrait rouvrir dès l'année prochaine. TF1 | Reportage M. Giraud, X. Baumel