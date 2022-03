La Renault 5 fête ses 50 ans

Matthieu Roland est un collectionneur de R5. Dans son atelier, plus d'une soixantaine de cette mythique citadine sont remises à neuf par un groupe de passionnés. Matthieu possède également la première version orange de 1972. D'ailleurs, il a toujours conduit des Renault 5. Il l'utilise encore au quotidien et ne s'imagine pas changer de voiture. Lorsque Renault dessine la petite citadine pour prendre le relais de la 4L, la firme vise un public de jeunes et de femmes actives. Pour les campagnes publicitaires, on lui dessine des yeux, on l'a peint de couleur vive et on en fait un personnage de dessin animé. Entre 1972 et 1995, le constructeur a vendu près de cinq millions et demi d'exemplaires. Sa version sportive gagnera plus de 300 rallyes automobiles. Aujourd'hui encore, la R5 a encore ses aficionados. De nombreux Français ont une histoire avec elle, toutes générations confondues. Renault a présenté une nouvelle version électrique de la voiture qui devrait sortir en 2024. TF1 | Reportage C. Chapel, O. Santicchi, W. Wuillemin