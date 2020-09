La rentrée a sonné en Corse

En Corse, 47 890 enfants ont retrouvé leurs copains et leurs enseignants en classe. Cette rentrée se fait deux jours après celle des écoles sur le continent. Les élèves de l'académie de Corse peuvent tout de même se consoler, car après les cours il y a la baignade. D'ailleurs, pour de nombreux parents, ce sont encore un peu les vacances.