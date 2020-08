La rentrée des classes se fait avec un peu d'avance à Combloux

Cartable sur le dos, c'est déjà l'heure de la rentrée pour les 124 élèves de l'école de Combloux (Haute-Savoie). Avec l'allègement des mesures sanitaires, tous les enfants sont à nouveau admis. Toutefois, l'accueil est décalé pour limiter l'affluence et le passage aux toilettes reste obligatoire. Avant même de commencer la leçon, les instituteurs rappellent les autres mesures sanitaires déjà bien intégrées par les enfants.