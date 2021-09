La rentrée en maternelle, un moment fort en émotion

L'arrivée en maternelle est toujours un moment très fort en émotion. Les voici les 25 nouveaux élèves d'Eric Guiller, directeur et enseignant de petite section. Tout est prêt pour accueillir les enfants et leurs parents plus ou moins sereins. "Ça fait plusieurs mois qu'elle avait hâte de rentrer à l'école vu que ses grands frères vont déjà à l'école", explique un père de famille. Ce premier jour en maternelle, c'est une nouvelle étape. Les premières minutes sont importantes. "C'est l'école de la confiance. L'idée ici c'est que les enfants viennent avec plaisir et viennent à l'école avec le sourire", raconte le directeur. Les sourires s'effacent tout de même un peu quand vient le moment de la séparation. Pour rassurer et effacer les larmes, la journée de classe commence en chanson. Eric a toute l'année pour transmettre à Ninon, toute jeune enseignante, son amour du métier et apprendre aux élèves à aimer l'école.