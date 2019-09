La rentrée scolaire s'annonce républicaine et patriotique

Les changements ont pris place dans les salles de classe en cette rentrée scolaire 2019. Le nouveau décor est marqué par l'affichage des paroles de la Marseillaise, des drapeaux européen et français ainsi que de la devise républicaine sur les murs. À Val-près-le-Puy, en Haute-Loire, une école primaire va plus loin en multipliant les initiatives tout au long de l'année. Depuis 2015, l'établissement a mis en place des cours d'enseignement moral et civique. Il a également organisé des débats citoyens pour aider les enfants à écouter, à respecter autrui et à accepter les differences. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 2 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.