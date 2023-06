La Réole, le plus beau marché de France

La Réole remporte la sixième saison du concours "Votre plus beau marché". C'est officiel et c'est une très bonne nouvelle. Les habitants n'en sont pas peu fiers, même dans les rues commerçantes de la vieille ville. La Réole (Gironde), 4 000 habitants, est officiellement le plus beau marché de l'Hexagone, après des millions de votes. Ici, les gens savent se mobiliser. À la question : "Est-ce que vous avez beaucoup voté ?", quelques habitants nous répondent : "J'ai bouffé mon forfait de téléphone", ou encore, "J'ai voté trois fois par jour". Il n'y a pas d'âge pour voter. C'est le cas d'André, par exemple. " Il paraît que c'est moi qui en a fait le plus. J'ai encore voté ce matin.". Gagner le plus beau marché, ça se fête en l'honneur des commerçants, mais aussi parce que c'est un coup de projecteur sur la ville. En bord de Garonne, baignée de soleil et de couleurs, La Réole était déjà une ville d'art et d'histoire. C'est désormais le lieu à ne pas rater, quand on aime les marchés. TF1 | Reportage E. Braem, C. Arfel