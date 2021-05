La réouverture des bistrots, une joie dans les petits villages

C'est un jour particulier, celui des sourires retrouvés. Et pour cela, il suffit d'un petit rien en ce moment, comme un café en terrasse. Fuveau (Bouches-du-Rhône), 9 000 habitants, ne compte qu'une seule brasserie. Forcément, les habitués ne pouvaient pas manquer ce moment. "On a retrouvé notre place de d'habitude", raconte une habitante. Ce mercredi matin, il fait bon de s'attarder, peut-être un peu plus qu'à l'ordinaire. "On a un peu exagéré sur le café ce matin", s'en amuse un client. Après des semaines de confinement, Angélique Doux, la patronne, s'active. Avec une terrasse quasi-pleine depuis huit heures ce matin, elle n'a pas le temps de chômer. "On va commencer à refaire des kilomètres", confie-t-elle joyeusement. Une bonne humeur partagée par les commerces voisins, ravis de remettre le bar au cœur du village. Alors que la matinée avance, les cafés sont remplacés par des boissons plus alcoolisées. La planche de charcuterie est offerte, alors pourquoi se priver ? A Fuveau, un plaisir simple vient d'être retrouvé, et ce moment valait bien la peine d'être immortalisé.