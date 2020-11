La réouverture des magasins soulage les commerçants

À Strasbourg, la course contre la montre a commencé pour certains commerçants. Pour Sabine Bauer, sa petite boutique est en plein bouleversement. Elle doit encore tout arranger et se préparer pour sa réouverture. Samedi prochain à neuf heures, elle va pouvoir rouvrir même si certaines questions demeurent. Pour l'heure, elle ne sait pas encore combien de clients elle va pouvoir faire entrer dans la boutique. Sachant que novembre et décembre sont des mois clés pour son chiffre d'affaires, la distanciation reste pour elle un casse-tête. Sa boutique est l'une des plus anciennes de Strasbourg mais la propriétaire a dû puiser dans ses économies pour maintenir son activité. Pour les indépendants, la réouverture des commerces est une délivrance. Dans le salon de coiffure de Cathie Freysz, c'est l'heure du déballage des produits. Dès samedi, il faudra aussi respecter une distanciation obligatoire de huit mètres carrés par client, désormais réparti aux quatre coins du salon. Avec la disposition actuelle du salon, il est possible de recevoir cinq clients à la fois.