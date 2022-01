La réouverture du refuge du Col du Palet

Quelques heures de sommeil et sa silhouette s'efface. Seul le bruit de la neige sous les spatules brise le silence. Abandonné à l'effort et à la contemplation, Bastien de Leymarie, jeune gardien de 28 ans épouse la montagne. Elle se réveille avec lui, un privilège suprême au lever du jour à Tignes. Dans le parc national de la Vanoise, trois tonnes de marchandises sont livrées par hélicoptère. A 2 587 m d'altitude, le refuge du Col du Palet est l'un des rares gardés l'hiver. Pour aider Bastien dans sa journée marathon, il y a Sabine, Simon, Martin et Manon, sa compagne. Sans eau courante, ici c'est le système D : la neige est fondue puis stockée. A l'étage, les quinze lits du refuge sont déjà prêts. Les températures peuvent descendre dehors, jusqu'à -30 degrés. Tout devient alors figé et inaccessible. Bastien s'apprête à passer son premier hiver ici, mais il a de l'expérience. Face à ce panorama, il attend désormais les premiers skieurs de randonnée de la saison. TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand