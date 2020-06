La reprise de l'aéroport d'Orly brise la tranquillité des riverains

La vie silencieuse s'achève pour les riverains de l'aéroport d'Orly. Fermé depuis le 31 mars, ce dernier a rouvert ses portes ce vendredi. Une reprise regrettable pour les habitants de Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne) où le volume sonore dépasse les 70 décibels au passage d'un avion. Face à ce problème, Didier Gonzales, maire de la ville, réclame le rallongement du couvre-feu et la limitation des gros-porteurs.