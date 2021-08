La restauration du cuir, un savoir-faire d’exception

Voici un atelier de restauration qui a tout d’une clinique pour les cuirs, et particulièrement les cuirs dits de Cordoue. Ce sont des cuirs peints, légèrement en relief, comme celui qu’on vous montre. Il s'agit d'un trésor de la fin du XVIIe siècle, utilisé comme devant d’autel. Il a été redécouvert récemment dans une église savoyarde. Maître d’art, Céline Bonnot-Diconne est l’une des cinq personnes à savoir les restaurer en Europe. Le détail des blessures et leur profondeur se révèlent sous le microscope. Ce dernier dévoile aussi une partie des secrets de fabrication de l’œuvre, traditionnellement recouverte de feuille d’argent. C’est parce que cet art décoratif est parent pauvre, délaissé par les musées, que la spécialiste s’est prise de passion. Les pansements les plus petits sont élaborés sur place. Certains se font à base de polyester, comme pour suturer une plaie, d’autres à base de résine, pour combler des trous, ou à partir de cuir. Dans tous les cas, toutes les interventions doivent être documentées et réversibles dans le temps, selon le maître d’art.