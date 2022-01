La Réunion atteinte par le nuage de cendres des Tonga

Un coucher de soleil comme les Réunionnais n'en ont jamais vu. Une couleur rouge, intense, et des reflets roses et orangés. C'est un spectacle inoubliable. "C'était magnifique. De chez moi, je voyais le ciel qui était orange et rouge", raconte une habitante. Depuis l'éruption du volcan Hunga Tonga, un panache de particules fines et de soufre a voyagé jusqu'à La Réunion, située à 12 000 kilomètres. C'est le seul endroit de la planète où l'on peut étudier ce phénomène. L'étude de ces particules, grâce à cette machine apportée spécialement par des scientifiques américains, permet de déterminer l'impact de cette éruption sur notre planète. La température de l'atmosphère pourrait par exemple diminuer. En attendant d'en savoir plus, les touristes présents sur l'île en ont profité. Le phénomène devrait disparaître dès ce soir, mais pourrait recommencer dans un mois, en fonction de la direction que prendront ces particules portées par le vent. TF1 | Reportage H. Capis