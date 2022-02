La Réunion en alerte cyclonique

Il n'est plus qu'à 360 km des côtes réunionnaises. Le cyclone Batsirai devrait passer au plus proche de l'île dans la nuit de ce mercredi ou jeudi matin. Il reste donc quelques heures pour faire les provisions. Le vent souffle déjà depuis cette nuit et a déraciné quelques arbres. Dans le sud de l'île, la pluie a fait sortir cette rivière de son lit. L'alerte orange a donc été déclenchée à six heures du matin. L'école est fermée jusqu'à nouvel ordre. Pareil pour les centres de vaccination. L'aéroport international de Saint-Denis ferme également ses portes dans l'après-midi. Des vols qui devaient décoller cette nuit ont été avancés. Pour l'instant, le cyclone se trouve à proximité de l'île Maurice. Les rafales de vent atteignent les 100 km/h à La Réunion. Par conséquent, l'île passera en alerte rouge dès cet après-midi. Pour y faire face, des mesures ont été prises. Des centres d'hébergement d'urgence sont en train d'être installés et approvisionnés en eau et en nourritures. Les Réunionnais sont invités à rester à l'écoute des bulletins météorologiques. Enfin, un numéro spécial sera aussi mis en place par la préfecture à partir de 19 heures pour informer 24 heures sur 24. TF1 | Reportage H. Capis, S. Ducasse