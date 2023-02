La Réunion se prépare à l'arrivée du cyclone Freddy

À l'approche du cyclone Freddy, les Réunionnais se précipitent aux supermarchés pour des achats de dernières minutes. Ils préfèrent prévoir en cas de coupure d'électricité et surtout pour la nourriture. Denise, elle, range ses plantes, mais a déjà fait des réserves. Au port de Sainte-Marie, les pêcheurs s'affairent. Il faut tout attacher avant que la houle ne se déchaîne sur les bateaux. "On met une bouée pour protéger le bateau", nous confie l'un d'entre eux. Les rafales devraient atteindre dans la soirée de ce lundi 120 km/h. John est un jeune garagiste et comme il n'a pas encore reçu de permis de construire pour sceller ses chapiteaux, il lui a donc fallu trouver un plan B. En effet, l'intensité de ce cyclone l'inquiète. Le préfet a placé dimanche soir le département en alerte orange. Aussi, les écoles sont fermées. Le cyclone tropical intense se situe en ce moment même à proximité de l'île Maurice. Il devrait atteindre nos côtes en fin de soirée, heure de Paris. TF1 | Reportage H. Capis, T. Dell'Aquila