La revanche de la canette

Elles sont de toutes les tailles, ont un bruit souvent similaire et elles comptent bien vous en faire voir de toutes les couleurs. Longtemps réservée aux boissons sucrées ou aux bières bon marché, la canette contient désormais tout type de boisson. Moins chère que la bouteille en verre, sa réputation reste à améliorer. Pourtant, depuis trois ans, le verre, une micro-brasserie de Clermont-Ferrand, a choisi de s'en passer totalement. Ici, on ne jure plus que par la canette aluminium et pas seulement parce que les grands amateurs de bière la plébiscitent. Enjeu d'essor économique, mais aussi d'avenir écologique. Dans un centre de tri de l'Allier, 120 tonnes d'aluminium sont recyclées chaque année. C'est seulement 1% des déchets triés, alors qu'il est très prisé. Une canette se consomme souvent à emporter, les organismes de recyclage aimeraient que sa collecte et son tri soient facilités. Un objectif d'autant plus important qu'aujourd'hui seulement 58% de l'aluminium est recyclé, contre 88% pour le verre. TF1 | Reportage G. Frixon, E. Vinzent, C. Olive