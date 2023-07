La revanche de la myrtille française

C’est sa première récolte de myrtilles. David Bertrant a planté ces arbustes il y a un an, sur trente hectares au cœur de la Sologne. Le pari semble un peu fou dans ce territoire forestier où la terre est assez pauvre. Aujourd’hui, 80% des myrtilles vendues en France sont importées. David veut séduire le consommateur en misant sur la qualité. "C’est bon pour vous et bon pour la santé !", déclare-t-il. Sa production est destinée au marché français. Pour 2,50 euros la barquette de 125 grammes, il vise notamment une clientèle citadine. À quelques kilomètres de là, toujours en Sologne, la famille Bourdillon cultive des myrtilles depuis 30 ans à Soings-en-Sologne (Loir-et-Cher). Ici, les clients viennent eux-mêmes les cueillir. Nicolas est d’abord horticulteur, il consacre uniquement trois hectares à ces petites baies bleues. Une cueillette appréciée et plutôt économique. De quoi faire des confitures ou des tartes à la myrtille, une nouvelle spécialité de la Sologne. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schély