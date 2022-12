La revanche des fleurs françaises

Cela ne vous a sans doute pas échapper, les fleurs françaises sont devenues moins chères que celles qui viennent de l'étranger. À La Valette-du-Var, Claire Herpe préfère vendre un bouquet de roses locales à neuf euros. Pour cause, celui des Pays-Bas coûterait plus du double. Si Claire peut maîtriser le prix de ses bouquets, c'est parce qu'elle a la chance de s'approvisionner directement auprès des producteurs locaux dans le Var. À quelques kilomètres, Ludovic Morel ne produit que des fleurs qu'il peut cultiver sans chauffer ses serres, comme les anémones en ce moment. Cet horticulteur a donc moins de frais de gaz et d'électricité que ses collègues des Pays-Bas, où les fleurs poussent dans des serres chauffées 24 heures sur 24. De ce fait, ces derniers subissent donc de plein fouet l'inflation européenne. La production de Ludovic, elle, est moins onéreuse. Mais l'hiver, il y a peu de quantité. Le coût du transport chute aussi considérablement quand les fleurs viennent de l'Hexagone. Pour les fêtes, il n'y a donc aucune raison de ne pas préférer un bouquet français et de saison. TF1 | Reportage P. Lefrançois, M. Perrot, J. Hatoum