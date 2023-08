La revanche des marchands de glaces

Elles se dégustent face à la mer, coulent entre les doigts, tâchent les vêtements et fondent trop vite. Mais qu'importe, les glaces sont de retour dans le Nord. Avec un ciel nuageux le mois dernier, les touristes avaient déserté la digue, au désespoir des glaciers. Cela a occasionné 50% de chiffre d'affaires en moins chez Sylvie comparé à la même période l'an dernier. En août, tout rentre dans l'ordre. On se presse chez les vendeurs de plaisirs glacés, sur la côte comme en ville. Un marchand vend plus de 300 glaces par journée ensoleillée, contre une centaine par jour en juillet. "Ça aide d'avoir du beau temps", explique Alexis Barberis, vendeur. Les ventes reprennent et la production de glaces aussi. La plupart des parfums sont produits par une entreprise artisanale de la région, qui ressent une hausse de son activité depuis le retour du soleil. Violette, citron et framboise sont les sorbets les plus vendus en été. Ils sont suivis des incontournables crèmes-glaces : vanille, pistache, et chocolat. TF1 | Reportage M. Debut, E. Hassani, T Chartier