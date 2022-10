La revanche des petites stations rurales

Aucune file d'attente et pas de problème de carburant. Par rapport aux autres grandes enseignes, dans sa station indépendante, Olivier n'est jamais en rupture de stock. En trois semaines, son chiffre d'affaires a augmenté de 40%, du jamais-vu. "On a été surpris par le volume et aussi par de nouveaux clients qu'on voit maintenant régulièrement", témoigne Olivier Le Conte, gérant de la station de Saint-Lô (Manche). Les prix sont quasiment identiques qu'à ceux de ses concurrents. Si certains clients préfèrent venir ici, c'est aussi pour le service. Cyril est pompiste, et avec lui, chaque client peut échanger quelques mots. Cela fonctionne, les clients semblent ravis et ils savent qu'ils trouveront du carburant ici. Dans une autre station indépendante, le gasoil est à 2,22 euros le litre. C'est 20 à 40 centimes de plus que dans d'autres grandes enseignes. Pourtant, l'entreprise réalise aussi un excellent début de mois. Son chiffre d'affaires a été multiplié par deux, mais son propriétaire s'interroge sur son avenir. Les professionnels indépendants s'attendent à un retour à la normale dès la fin de la crise des carburants. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Santos