La revanche du camembert… chaud !

Vous le mangez comment, vous, votre camembert ? Quelques passants répondent à la question : "Sur du pain ou au four", ou encore "Avec du miel, un peu d'ail, etc". En quiche, sur une salade, ou même dans un burger, cette façon de consommer le camembert se généralise. Grâce à ça, les ventes ont augmenté. Sur la carte d'un restaurant, le camembert chaud a du succès, 1 500 camemberts rôtis sont servis chaque année. Denis est éleveur bovin et fromager. Ses camemberts respectent le cahier des charges strict de l'AOP. Une croûte fleurie, un camembert fort en bouche, une fois cuit, pour l'éleveur, il n'a plus la même saveur. "L'odeur va changer, les vraies caractéristiques du camembert AOP ne sont plus les mêmes à partir du moment où on fait chauffer le camembert", nous explique-t-il. Une perte en goût, mais il faut l'avouer, un camembert au four, il n'y a rien de plus facile. Seule condition, bien surveiller la cuisson. Une vingtaine de minutes à 180 degrés. TF1 | Reportage M. Stiti, X. Thoby