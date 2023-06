La revanche du parking souterrain

Au moment de choisir un parking pour votre voiture, une délicate question se pose : êtes-vous plutôt surface ou souterrain ? Pour certains, c'est une évidence. "Me garer dehors, je trouve ça plus sympa et pas trop cher", rapporte une habitante. Mais attention aux idées reçues. Dans le centre-ville du Mans (Sarthe), les parkings souterrains passent à l'offensive. Celui-ci est en promotion. La première heure est gratuite, puis comptez deux euros pour quatre heures, soit deux fois moins cher qu'en surface. "On est sûr de trouver de la place et c'est sécurisé", selon une automobiliste. Pour en arriver là, la métropole du Mans a dû mettre la main à la poche. Ce sont 80 000 euros pour compenser le manque à gagner. La subvention est encore insuffisante, car en moyenne, les souterrains de la ville ne sont occupés qu'à moitié pour le moment. À terme, l'objectif de l'agglomération Mancelle est de réduire le nombre de véhicules en surface. Comme dans d'autres villes dans le pays, garer son véhicule est en passe de devenir moins cher sous terre qu'en surface. TF1 | Reportage N. Hesse, K. Gaignoux, K. Moreau