La rhubarbe : la reine du printemps

Avec sa robe au reflet rose et son goût acidulé, c'est la reine du printemps. Vendu 3,80 euros le kilo, un légume tige bon marché qui réveille les papilles et donne de la vitalité. Considérée autrefois comme un légume de grand-mère, la rhubarbe est aujourd'hui plébiscitée par les plus grands chefs et les clients viennent parfois de loin pour s'en procurer. La rhubarbe, cette famille de maraîcher, en a fait sa spécialité. Damien et Jean-Marie Digonnet furent parmi les premiers à développer cette culture dans la région lyonnaise, il y a quinze ans. De mi-avril à septembre, ils récoltent chaque année 80 tonnes sur sept hectares, expédiées dans toute la région et le Sud de l'Hexagone. Chez Francine, la tarte à la rhubarbe est devenue une tradition au mois d'avril. Son astuce : laisser celle-ci repose quelques heures avec du sucre. Résultat : un joli camaïeu de vert sur une pâte sablée qu'il suffit de laisser 40 minutes au four. Une recette idéale pour un goûter de terrasse. Même les petits-enfants en redemandent. TF1 | Reportage C. Blampain, B. Gereys