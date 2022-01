La Riewele, la soupe à l'alsacienne

A Kochersberg, la relation à la terre nourricière est primordiale. La région, située à l'ouest de Strasbourg est dit-on le grenier de l'Alsace. Une terre argilo-limoneuse, un confetti d'opulence de quelques kilomètres carrés seulement. On y trouve tous les produits qui entrent dans la composition de la Riewele. Du poireaux, une carotte, du céleri et des oignons pour faire un bouillon. Les légumes sortent à peine de terre. Ils ne sont pas traités. C'est l'idéal. Pour six personnes, la soupe va coûter quinze euros seulement. Par ces températures, la Riewele sera la bienvenue. Il faut d'abord préparer le bouillon. Pour confectionner les Rieweles, des petits morceaux de pâtes, il faut trois œufs, 250 g de farine et un peu de sel. Quand le bouillon est prêt, il suffit de retirer les légumes avant d'incorporer les Rieweles. Une soupe populaire. Le fumet est appétissant. Les assiettes se vident rapidement. Les convives se servent sans hésiter. Cette soupe alsacienne est un plat complet. Elle ne figure sur aucune carte de restaurants. Mais depuis des générations, tous les hivers, elle réchauffe de nombreux Alsaciens. TF1 | Reportage J. Rieg Boivin, L. Claudepierre